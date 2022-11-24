مونديال قطر 2022.. أرقام تاريخية من مواجهة البرازيل أمام صربيا

عرفت مواجهة المُنتخب البرازيلي أمام نظيره الصربي الجارية حاليا تحطيم رقمان قياسيان جديدان في تاريخ منافسة كأس العالم.

حيث أصبح المُدرب، تيتي، أول مدرب يقود منتخب البرازيل في نسختين متتاليتين من كأس العالم بعد تيلي سانتانا في 1986.

كما أصبح المدافع المحوري، تياغو سيلفا، أكبر لاعب سنًّا يمثل منتخب البرازيل في كأس العالم عن عمر 38 سنة و63 يوما.

وانتهى الشوط الأول من مواجهة الجولة الأولى للمجموعة السابعة لدور مجموعات منافسة كأس العالم قطر 2022 بالتعادل السلبي.