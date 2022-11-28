مونديال قطر 2022.. البرازيل تهزم سويسرا وتتأهل

هزم أمسية اليوم الإثنين مُنتخب البرازيل نظيره السويسري في منافسة كأس العالم 2022 الجارية بقطر.

حيث انتهت موقعة ملعب 974 بتفوق البرازيل بهدف يتيم دون رد سجله، كاسيميرو، في الدقيقة الـ83.

بينما ألغى الحكم هدف للبرازيل في الدقيقة الـ64 سجله فينيسيوس جونيور بداعي التسلل بعد الاحتكام للفار.

وبعد الفوز في لقاء الجولة الثانية من المجموعة السابعة لدور المجموعات ضمن السيليساو تأهلهم بعد الوصول للنقطة الـ6 في الصدارة.