مونديال قطر 2022.. الفيفا تُعين “غاساما” لادارة هذا اللقاء !

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم اليوم عن الطاقم التحكيمي الذي سيُدير مواجهة مُنتخب قطر أمام هولندا بعد غدا الثلاثاء بملعب البيت.

ومنحت لجنة تحكيم “الفيفا” شرف ادارة هاته المواجهة للحكم الغامبي، باكاري غاساما.

وسيُساعد، غاساما، كل من الحكم المُساعد الأول، إلفيس، من الكاميرون، والحكم المُساعد الثاني، محمود أحمد أبو الرجال من مصر.

ويندرج هذا اللقاء ضمن فعاليات الجولة الثالثة من المجموعة الأولى لدور المجموعات لمنافسة كأس العالم 2022 بقطر.