مونديال قطر 2022.. تضارب الأخبار بخصوص اصابة نيمار

تضاربت الأخبار سهرة اليوم الخميس بخصوص الحالة الصحية للنجم الدولي البرازيلي، نيمار دا سيلفا، الذي أُصيب أمام صربيا.

حيث قال، مُدرب البرازيل، تيتي، عقب المواجهة التي انتهت بفوز مُنتخب بلاده بهدفين دون رد وعرفت مُغادرة، نيمار، اللقاء مُصابا:

“لا تقلقوا، نيمار سيلعب كأس العالم.. سيستمر في اللعب”.

هذا كما نقلت تقارير إعلامية برازيلية عن طبيب المنتخب البرازيلي أن نيمار يعاني من التواء على مستوى الكاحل على أن يتم تقييم حالته بعد 24 ساعة.