مونديال قطر 2022.. ريتشارليسون يقود البرازيل لقهر صربيا

هزم سهرة اليوم الخميس المُنتخب البرازيلي نظيره الصربي في منافسة كأس العالم 2022 الجارية بقطر.

حيث انتهت موقعة لوسيل بتفوق السيليساو بهدفين دون رد في الجولة الأولى من المجموعة السابعة لدور المجموعات.

حيث سجل ثنائية البرازيل لاعب توتنهام هوتسبير الانجليزي، ريتشارليسون، في الدقيقتين الـ62 والـ73.

وجاء الهدف الثاني بطريقة غاية في الروعة لتتصدر البرازيل المجموعة بـ3 نقاط بفارق الأهداف أمام سويسرا.