مونديال كرة اليد.. الخضر يسقطون أمام تونس ويغادرون المنافسة مبكراً

تلقى المنتخب الوطني لكرة اليد، اليوم السبت، ثالث هزيمة في دور مجموعات البطولة العالمية لكرة اليد، المقامة فعالياتها في كل من الدنمارك والنرويج وكرواتيا.

وسقط المنتخب الوطني أمام نظيره التونسي، في إطار مواجهة الجولة الثالثة للمجموعة الثانية، بنتيجة 26 مقابل 25. في المواجهة التي جرت فعالياتها بقاعة “جيسكي بنك بوكسن” بمدينة هرنينغ، الدنماركية.

ليفشل بذلك المنتخب الوطني في بلوغ الدور الثاني من البطولة العالمية لكرة اليد.

وكان المنتخب الوطني، قد انهزم في أول لقاءين أمام كل من الدنمارك و ايطاليا المتأهلين إلى الدور القادم، بنتيجة (22-47) و(23-32) على التوالي.