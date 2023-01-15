مونديال كرة اليد.. الخضر يسقطون أمام قطر

سقط المُنتخب الوطني أمام نظيره القطري سهرة اليوم الأحد في بطولة العالم لكرة اليد المقامة في السويد وبولندا.

وانتهت المواجهة التي جرت بصالة سبوديك بمدينة كاتوفيتسي البولندية، بالجولة الثانية للمجموعة الخامسة بنتيجة 29/24.

تبادل الفريقان السيطرة على مجريات الأمور خلال الشوط الأول، الذي انتهى بفارق هدف لصالح العنابي 12/11.

وفي الشوط الثاني، استمرت الندية في النصف الأول من هذا الشوط، قبل أن ينجح الفريق القطري في حسم أموره في النصف الثاني.

وبهذه النتيجة بقي رصيد المنتخب الوطني بلا نقاط بعد الخسارة في الجولة الأولى أيضا أمام صربيا.