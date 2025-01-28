مونديال كرة اليد.. الخُضر يختتمون المنافسة بخسارة أمام البحرين

اختتم المنتخب الوطني لكرة اليد، اليوم الثلاثاء، مشواره في البطولة العالمية بالخسارة أمام البحرين. وذلك في إطار منافسة “كأس الرئيس”، لتحديد أصحاب المراكز من 25 إلى 32 في مونديال كرة اليد.

وتجرى البطولة العالمية في النرويج، الدانمارك وكرواتيا. في الفترة ما بين الـ14 جانفي والـ2 فيفري 2025.

وخسر المنتخب الوطني لكرة اليد أمام نظيره البحريني بنتيجة 26 مقابل 29. في إطار المنافسة على تحديد المركزين 29-30 في البطولة العالمية.