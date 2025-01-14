مونديال كرة اليد.. المنتخب الوطني يسقط أمام الدانمارك

تعرض المنتخب الوطني لكرة اليد، اليوم الثلاثاء، لخسارة قاسية أمام الدانمارك، في افتتاح مشواره في البطولة العالمية لكرة اليد.

وانتهت المواجهة التي احتضنتها قاعة “جيسكي بانك”، بمدينة هيرنينغ الدانماركية، بفوز أصحاب الأرض بنتيجة عريضة أمام المنتخب الوطني 47 مقابل 22.

في افتتاح مبارياته ضمن المجموعة الثانية للبطولة العالمية لكرة اليد.

وتعد هذه النتيجة أكبر خسارة للمنتخب الجزائري في تاريخ مشاركاته في البطولات العالمية لكرة اليد، إذ لم يسبق للمنتخب الوطني أن تلقى 47 هدفا في مباراة واحدة.

للإشارة، سيواجه المنتخب الوطني، بعد غد الخميس، منافسه في الجولة الثانية، المنتخب الإيطالي.