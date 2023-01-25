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الرياضة

مونديال كرة اليد.. المنتخب الوطني ينهي مشاركته في المركز قبل الأخير

بقلم فيصل زيان بوزيان
مونديال كرة اليد.. المنتخب الوطني ينهي مشاركته في المركز قبل الأخير
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أنهى اليوم الخميس، المنتخب الوطني لكرة اليد، مشاركته في كأس العالم لكرة اليد التي إحتضنتها بولندا والسويد في المركز قبل الأخير.

وفاز الخضر في مواجهتهم ضد الأوروغواي، بنتيجة 33/34، في كأس الرئيس برسم لقاء تحديد المركز ماقبل الأخير في المنافسة.

يجدر للإشارة، خسر المنتخب الوطني في مونديال كرة اليد كل مبارياته في المنافسة منها 3 مباريات في مجموعته الخامسة.

وذلك ضد صربيا وقطر وألمانيا، وفي كأس الرئيس ضد مقدونيا والمغرب وتونس.

رابط دائم : https://nhar.tv/PgaZc
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