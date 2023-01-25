مونديال كرة اليد.. المنتخب الوطني ينهي مشاركته في المركز قبل الأخير

أنهى اليوم الخميس، المنتخب الوطني لكرة اليد، مشاركته في كأس العالم لكرة اليد التي إحتضنتها بولندا والسويد في المركز قبل الأخير.

وفاز الخضر في مواجهتهم ضد الأوروغواي، بنتيجة 33/34، في كأس الرئيس برسم لقاء تحديد المركز ماقبل الأخير في المنافسة.

يجدر للإشارة، خسر المنتخب الوطني في مونديال كرة اليد كل مبارياته في المنافسة منها 3 مباريات في مجموعته الخامسة.

وذلك ضد صربيا وقطر وألمانيا، وفي كأس الرئيس ضد مقدونيا والمغرب وتونس.