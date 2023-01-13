مونديال كرة اليد.. المنتخب الوطني يواجه صربيا

يفتتح اليوم الجمعة، المنتخب الوطني لكرة اليد، مشواره في كأس العالم المقامة ببولندا و السويد من 11 إلى 29 جانفي.

وسيواجه الخضر نظيرهم الصربي، برسم الجولة الأولى للمجموعة الخامسة، بداية من الساعة الـ20.30 بالتوقيت المحلي.

كما ستكون المباراة منقولة عبر قناة الإتحاد الدولي لكرة اليد عبر اليوتوب.

يجدر للإشارة، الخضر سيواجهون منتخبا قطر وألمانيا بتاريخ 15و17 جانفي على التوالي، برسم الجولتين الثانية والثالثة للمجموعة الخامسة.