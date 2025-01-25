مونديال كرة اليد.. المنتخب الوطني يسقط مجدداً

تعرض المنتخب الوطني لكرة اليد، اليوم السبت، لهزيمة نكراء، أمام الكويت ضمن منافسات البطولة العالمية.

التي تحتضنها النرويج، الدانمارك وكرواتيا. في الفترة الـممتدة ما بين الـ14 جانفي والـ2 فيفري 2025.

وذلك في إطار منافسة “كأس الرئيس”، لتحديد أصحاب المراكز من 25 إلى 32 في مونديال كرة اليد.

وخسر المنتخب الوطني لكرة اليد أمام نظيره الكويتي بنتيجة 38مقابل 31. بعد فوزه في المباراة السابقة أمام غينيا، بنتيجة 32 مقابل 23، أول أمس الخميس.

ليكتفي بذلك المنتخب الوطني، اللعب على تحديد مراكز 29-30 في البطولة العالمية لكرة اليد.