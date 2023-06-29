مونديال كرة اليد لأقل من 21 سنة.. الخضر يتجاوزون الكويت

حقق المنتخب الوطني لكرة اليد لأقل من 21 سنة، الفوز ضد نظيره المنتخب الكويتي، ضمن منافسات بطولة العالم لكرة اليد لذات الفئة (كأس الرئيس).

وفاز المنتخب الوطني ضد الخصم المنتخب الكويتي، في إطار تحديد مراكز 21 لغاية المركز 24 كأس الرئيس، بنتيجة 36 مقابل 27.

يجدر الإشارة، يعد هذا الفوز للخضر الأول في المنافسة، بعد الخسارة في الجولة الأولى ضد ألمانيا، وتعادل ضد الولايات المتحدة الأمريكية، وخسارة ضد بولندا، واليابان.