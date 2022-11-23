مونديال 2022.. المغرب يتعادل سلبا في شوطه الاول أمام كرواتيا

أنهى منتخب المغرب، الشوط الأول من مباراته أمام المنتخب الكرواتي، ضمن الجولة الأولى من دور مجموعات مونديال قطر، بالتعادل السلبي.

ودخل المنتخب المغربي، بتشكيلته المثلى التي يقودها النجم حكيم زياش، والذي بصم على أخطر فرصة للمغرب في الدقيقة الـ20.

كما أظهر المنتخب الكرواتي، ردة فعله عن طريق تسديدة اللاعب بيريسيتش، والتي تألق في صدها الحارس بونو.

واقتصر لعب المنتخبين في باقي أطوار هذا الشوط في وسط الميدان، إلى غاية اعلان الحكم نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي.