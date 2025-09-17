مونديال 2025.. تريكي يتأهل إلى نهائي الوثب الثلاثي

حجز الجزائري ياسر طاهر تريكي، اليوم الأربعاء، مقعدا في نهائي الوثب الثلاثي “رجال” ضمن بطولة العالم لألعاب القوى، طوكيو 2025.

وتصدر البطل الجزائري، تصفيات المجموعة “أ” بوتبة قدرت بـ 17:26 متر. ليضمن مبكرا عبوره إلى النهائي، علما أن نظام التأهل. يسمح بتأهل أصحاب وثبة لا تقل عن 17:10 متر أو التواجد “التوب12” في المجموعتين “أ” و”ب”.

ويعلق الجمهور الجزائري آمالا كبيرة، على ياسر تريكي، من أجل معانقة الذهب في المحفل العالمي، وهو الذي يملك الرقم القياسي الجزائري في الوثب الثلاثي. والذي حققه في طوكيو أيضا سنة 2021، بـ 17:43 متر.