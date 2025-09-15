مونديال 2025.. منتخب كرة الطائرة يسقط في أول اختبار

فشل المنتخب الوطني للكرة الطائرة، في تحقيق نتيجة ايجابية، في افتتاح مشواره ضمن مونديال 2025، الجاري حاليا بـ “مانيلا” الفليبينية.

ويشارك “الخضر” في المحفل العالمي إلى جانب 31 منتخبا آخرا، بعد تنشيطه نهائي بطولة إفريقيا 2023، التي انهزم فيها أمام المنتخب المصري.

ودشنت العناصر الوطنية مشوارها في المونديال، أمس الأحد. بمواجهة صعبة أمام حامل اللقب منتخب ايطاليا، الذي حسم اللقاء لصالحه، بـ 3 أشواط، تفاصيلها 25 -13، 25-22، 25-17، ضمن المجموعة الـ 6.

وبرمج المسؤول الأول على العارضة الفنية لمنتخب كرة الطائرة، كمال املول. حسبما جاء في صفحة الاتحادية، حصة فيديو اليوم الاثنين، لمعاينة منافس “الخضر” غدا الثلاثاء، منتخب أوكرانيا، في ثاني الجولات.

وكان منتخب أوكرانيا، قد انهزم بدوره في جولة الافتتاح أمام بلجيكا، بـ 3 أشواط نظيفة، بواقع :25-16، 25-17، 25-22.

يُشار إلى أن المنتخب الوطني، سيختتم دور المجموعات بمواجهة بلجيكا، يوم الخميس المقبل الـ 18 من شهر سبتمبر الجاري.