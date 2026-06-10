مونديال 2026.. غربال حكما لمباراة هايتي واسكتلندا

عيّنت اللجنة التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، الحكم الجزائري مصطفى غربال، لإدارة مباراة هايتي واسكتلندا، ضمن منافسات كأس العالم 2026.

وتقام المباراة يوم السبت المقبل الـ 13 جوان الجاري، على أرضية ملعب “بوسطن ستاديوم” بالولايات المتحدة الأمريكية.

وسيكون غربال، في اللقاء، المندرج ضمن الجولة الأولى من المجموعة الثالثة. مرفوقا بمواطنيه مقران قوراري، كمساعد أول، وعباس أكرم زرهوني، مساعدا ثانيا.

بينما تم تعيين الاسباني، أليخاندرو هيرنانديز، حكما رابعا. ومواطنه خوسي إنريكي نارانخو، حكما مساعدا احتياطيا.