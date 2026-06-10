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الرياضة

مونديال 2026.. غربال حكما لمباراة هايتي واسكتلندا

بقلم محمد لمين صحراوي
مونديال 2026.. غربال حكما لمباراة هايتي واسكتلندا
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عيّنت اللجنة التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، الحكم الجزائري مصطفى غربال، لإدارة مباراة هايتي واسكتلندا، ضمن منافسات كأس العالم 2026.

وتقام المباراة يوم السبت المقبل الـ 13 جوان الجاري، على أرضية ملعب “بوسطن ستاديوم” بالولايات المتحدة الأمريكية.

وسيكون غربال، في اللقاء، المندرج ضمن الجولة الأولى من المجموعة الثالثة. مرفوقا بمواطنيه مقران قوراري، كمساعد أول، وعباس أكرم زرهوني، مساعدا ثانيا.

بينما تم تعيين الاسباني، أليخاندرو هيرنانديز، حكما رابعا. ومواطنه خوسي إنريكي نارانخو، حكما مساعدا احتياطيا.

Peut être une image de football, football et texte qui dit ’FIFA WORLD CUP 2026 MATCH OFFICIALS GROUPC C 13 June 21:00 EDT Boston Stadium V HAITI SCOTLAND REFEREE Mustapha GHORBAL E FIFA ASSISTANT REFEREE1 Mokrane GOURARI ASSISTANT REFEREE 2 Abbes Akram ZERHOUNI 4 OFFICIAL Alejandro HERNANDEZ RESERVE ASSISTANT REFEREE Jose Enrique NARANJO FIFA TEAM ONE’

رابط دائم : https://nhar.tv/c9OWb
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