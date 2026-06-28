مونديال 2026.. “محاربو الصحراء” ينهون الشوط الأول بالتعادل أمام النمسا

أنهى المنتخب الوطني الشوط الأول من مواجهته الحاسمة أمام نظيره النمساوي بالتعادل الإيجابي (1-1)، في اللقاء الذي يجمع الطرفين على أرضية ملعب “كانساس سيتي”، برسم الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لنهائيات كأس العالم.

رغم المبادرة التهديفية للمنتخب النمساوي الذي نجح في افتتاح مجال التهديف عكس مجريات اللعب، إلا أن “الخضر” أبانوا عن شخصية قوية وأداء تكتيكي ممتاز سمح لهم بالسيطرة على طول وعرض الشوط الأول.

وفي الأنفاس الأخيرة من الشوط الأول بأقدام المتألق رفيق بلغالي، نجح “محاربو الصحراء” في تعديل الكفة بهدف غاية في الروعة، ليعيد قطار المنتخب الوطني إلى السكة الصحيحة.

وبهذه النتيجة المحققة حتى الآن، يضمن المنتخب الوطني تأهله رسمياً إلى الدور الثاني (ثمن النهائي) بغض النظر عن النتيجة النهائية للمباراة.

ويطمح رفقاء محرز خلال الشوط الثاني إلى مواصلة نفس العزيمة والاندفاع الهجومي لتحقيق الفوز وتأكيد التأهل في صدارة المجموعة لإسعاد الجماهير العريضة.