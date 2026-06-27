مونديال “U20”.. فتيات “الخضر” لكرة اليد يحققن أول انتصار

حقق المنتخب الجزائري للإناث لكرة اليد لفئة أقل من 20 سنة، أول فوز له في بطولة العالم 2026 الجارية وقائعها بمدينة “جينتشونغ” الصينية، في الفترة ما بين الـ 24 جوان الجاري والـ 5 جويلية الداخل.

ودشنت فتيات “الخضر” للكرة الصغيرة، المونديال بهزيمة الأربعاء الماضي. على يد البلد المضيف بنتيجة 20-33.

وفي الجولة الثانية تعرض منتخب “U20” للاناث الخميس الفارط، لهزيمة أخرى أمام نظيره الدنماركي، بواقع 24-39.

قبل أن تنجح اليوم السبت، فتيات “الخضر” في خطف أول انتصار في المحفل العالمي. بمناسبة الجولة الـ 3 من دور المجموعات، وذلك، على حساب غينيا، بنتيجة 24-21.

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