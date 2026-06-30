مونديال “U20”.. فتيات “الخضر” يسقطن أمام أيسلندا

انهزم المنتخب الوطنية النسوي لكرة اليد لأقل من 20 سنة، فجر اليوم الثلاثاء، أمام نظيره الايسلندي، ضمن الجولة الـ 2 من المجموعة الثالثة لكأس الرئيس من بطولة العالم 2026، الجارية وقائعها بمدينة “جينتشونغ” الصينية.

وسقطت فتيات “الخضر” لكرة اليد، بنتيجة 33-23 أمام ايسلندا، بعدما دشنّ منافسة كأس الرئيس. بانتصار أمس الاثنين، على الولايات المتحدة الأمريكية بـ 30-26.

وأنهى بذلك، المنتخب النسوي، المنافسة وصافة ترتيب المجموعة الثالثة من كأس الرئيس، برصيد 4 نقاط.

ليتحول بذلك، للتنافس من أجل المراكز ما بين الـ 21 والـ 24 لبطولة العالم لكرة اليد. رفقة أصحاب الوصافة من باقي المجموعات، ويتعلق الأمر بكل من أنغولا والأرجنتين، وجزر فارو.

وتدشن فتيات “الخضر” سباق التنافس على المراكز من 21 إلى 24 في مونديال 2026. فجر هذا الخميس، بتوقيت الجزائر، بمواجهة أنغولا.

بينما تواجه الأرجنتين منتخب جزر فارو في نفس اليوم على الساعة 07:00 بتوقيت الجزائر.

على أن يلتقي الفائزان يوم الجمعة، من أجل التنافس على المركز الـ 21. في حين يلعب الخاسران من أجل المركز الـ 23 في نفس اليوم.

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