مونديال “U21” لكرة اليد.. التعادل يحسم مباراة “الخضر” وكوريا الجنوبية

انتهت مباراة المنتخب الوطني الجزائري لكرة اليد، فئة أقل من 21 سنة، ونظيره الكوري الجنوبي، بنتيجة التعادل 24-24، ضمن دور الرئيس من البطولة العالمية الجارية ببولندا.

وانتهت المباراة في شوطها الأول، بتأخر شبان “الخضر” بنتيجة 13-14. لحساب المباراة الثانية لمنافسة كأس الرئيس.

قبل أن تنجح العناصر الوطنية، في العودة بقوة في المرحلة الثانية، الا أن العودة لم تكن كافية لتحقيق ثاني انتصار في كأس الرئيس. بعد الأول أمس الاثنين، أمام الولايات المتحدة الأمريكية لنتيجة (26-20).

وخلال البطولة العالمية. المقامة ببولندا في الفترة من 18 إلى 29 جوان 2025، انهزم المنتخب الوطني في مناسبتين. أمام كرواتيا والبرتغال، مقابل انتصارين على كل من كندا وأمريكا، الى جانب التعادل أمام كوريا الجنوبية.