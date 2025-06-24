مونديال “U21”.. منتخب اليد ينهي الشوط الأول متأخرا أمام كوريا الجنوبية

أنهى المنتخب الوطني الجزائري لكرة اليد، فئة أقل من 21 سنة، الشوط الأول من مواجهته لنظيره الكوري الجنوبي، ضمن دور الرئيس من البطولة العالمية الجارية ببولندا، متخلفا بالنتيجة بفارق هدف وحيد.

وحسم منافس “الخضر” منتخب كوريا الجنوبية، المرحلة الأولى لصالحه بنتيجة 13-14، لحساب المباراة الثانية لمنافسة كأس الرئيس.

وكان المنتخب الوطني، قد فاز أمس الاثنين، بأولى مبارياته في كأس الرئيس. على منتخب الولايات المتحدة الأمريكية بنتيجة (26-20)، ضمن البطولة العالمية. المقامة ببولندا في الفترة من 18 إلى 29 جوان 2025.