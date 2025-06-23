مونديال “U21”.. منتخب كرة اليد يطيح بنظيره الأمريكي

حقق المنتخب الوطني الجزائري لكرة اليد، فئة أقل من 21 سنة (U21)، مساء اليوم الاثنين، انتصارا رائعا على نظيره الأمريكي. في البطولة العالمية الجارية ببولندا.

وفاز شبان “الخُضر” على منتخب الولايات المتحدة الأمريكية بنتيجة (26-20)، في أولى مبارياتهم ضمن منافسة “كأس الرئيس”. قبل أن يواجهوا، غدا الثلاثاء، منتخب كوريا الجنوبية بداية من الساعة (10:45).

وأنهى المنتخب الوطني الشوط الأول من مباراته أمام أمريكا، ضمن كأس الرئيس للبطولة العالمية الـ25. المقامة في الفترة من 18 إلى 29 جوان 2025، لصالحه بفارق بسيط، استقر على (12-9).

قبل أن يبسط شبان “الخُضر” منطقهم في المرحلة الثانية. وأنهوا المباراة لصالحهم بنتيجة (26-20)، كما توّج الجزائري، قميدة عادل رستم، بجائزة أفضل لاعب في المباراة.

يشار إلى أن المنتخب الوطني لكرة اليد “U21″ تحول للمشاركة في كأس الرئيس لـ”مونديال” بولندا. بعد هزيمتين في دور المجموعات أمام كل من البرتغال (21-33) وكرواتيا (24-35)، مقابل فوز وحيد أمام كندا بنتيجة (33-20).