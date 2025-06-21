مونديال “U21”.. منتخب كرة اليد ينهي الشوط الأول متفوقا على كندا

أنهى المنتخب الوطني لكرة اليد لأقل من 21 سنة، شوطه الأول من مواجهته لنظيره الكندي، ضمن البطولة العالمية لذات الفئة، لصالحه في اللقاء الذي يجري اليوم السبت.

وفرض شبان اليد الجزائرية، منطقهم على منتخب كندا. خلال المرحلة الأولى، من اللقاء المندرج ضمن الجولة الـ 3، وأنهوها لصالحهم بنتيجة 14-07.

ويتجه المنتخب الجزائري لأقل من 21 سنة، لتحقيق أول انتصار له. في البطولة العالمية الـ 25 ببولندا من 18 إلى 29 جوان 2025. بعدما دشّن المنافسة بهزيمة أمام البرتغال بنتيجة 21-33. قبل السقوط في الجولة الثانية بنتيجة 24-35 أمام كرواتيا.