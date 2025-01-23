مونديال كرة اليد.. المنتخب الوطني يحقق فوزه الأول في البطولة

حقق المنتخب الوطني لكرة اليد، اليوم الخميس، أول فوز له في البطولة العالمية التي تحتضنها النرويج، الدانمارك وكرواتيا.

في الفترة الـممتدة ما بين الـ14 جانفي والـ2 فيفري 2025.

وذلك في إطار منافسة “كأس الرئيس”، لتحديد أصحاب المراكز من 25 إلى 32 في مونديال كرة اليد.

وفاز المنتخب الوطني لكرة اليد أمام نظيره الغيني بنتيجة 32 مقابل 23. بعد خسارته في المباراة السابقة أمام بولونيا، بنتيجة 32 مقابل 38، أول أمس الثلاثاء،

للإشارة، سيواجه المنتخب الوطني نظيره الكويتي، في الجولة الثالثة من “كأس الرئيس”/ المقررة يوم السبت المقبل، بداية من الساعة الـ15.30 مساءً.