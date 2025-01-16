مونديال كرة اليد.. المنتخب الوطني يتلقى ثاني هزيمة أمام إيطاليا

تلقى المنتخب الوطني لكرة اليد، أمسية اليوم الأربعاء، ثاني خسارة في البطولة العالمية لكرة اليد، وذلك في مواجهته أمام إيطاليا، في إطار مواجهة الجولة الثانية للمجموعة الثانية.

وخسر المنتخب الوطني أمام إيطاليا بنتيجة 32 مقابل 23. بعدما تلقى هزيمة ثقيلة في مواجهة الجولة الأولى أمام الدانمارك بنتيجة 47 مقابل 22.

وتتبقى مواجهة أخيرة للمنتخب الوطني أمام نظيره التونسي، يوم السبت المقبل، للتأهل إلى الدور الرئيس من المنافسة.