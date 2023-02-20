مونسي علي: الأمن المروري أصبح تهديدا عاما

قال مونسي علي، رئيس لجنة النقل والمواصلات السلكية واللاسلكية بالمجلس الشعبي الوطني، اليوم الإثنين. إن الجرائم مرورية تتسبب في خسائر بشرية مادية واقتصادية.

ودعا خلال اليوم البرلماني حول أمن الطرقات ..وعي المواطن ..التشريع واستراتجية الدولة. إلى إشراك الجميع في أمن الطرقات لانها أولوية وطنية لكل السلطات في البلاد.

وأكد مونسي علي أن الأمن المروري أصبح تهديدا عاما ويضعنا أمام مسؤولية طرحه اليوم. مشيرا إلى أن النص القانوني متوفر ويوجد تحيين دولي منذ سنوات لكن غابت الاستراتجية الشاملة للظاهرة.

وقال مونسي علي ان عدم نجاعة كل السياسات في المجال هو سبب استفحال الظاهرة اليوم. موضحا أن الطموح لحماية الفرد مرتبط بعوامل اساسية بالإرادة السياسة واعداد المقاربة العلمية من البداية.