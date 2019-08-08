مونشغلادباخ يقترح عرضا مغريا للظفر بخدمات بن سبعيني

جدد نادي مونشغلادباخ الألماني، اهتمامه بالدولي الجزائري رامي بن سبعيني، لاعب رين الفرنسي، قصد ضمه خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وكشفت موقع “فوت ميركاتو”، أن إدارة النادي الألماني، قدمت عرضا ماليا بقيمة 10 ملايين أورو، لشراء عقد بن سبعيني.

وأضاف ذات المصدر، أن النادي الألماني، اقترح راتبا مغريا على مدافع الخضر، قصد إقناعه للإلتحاق بصفوف النادي خلال الميركاتو الجاري.

ويأمل رامي بن سبعيني، في الحصول على عرض من أحد الأندية الأوروبية الكبيرة، قبل الفصل في مستقبله مع ناديه رين الفرنسي.

يذكر أن رامي بن سبعيني، لازال مرتبطا مع ناديه رين الفرنسي، لموسم آخر، ولا يستبعد امكانية مواصلة مشواره مع ناديه، ليكون الموسم المقبل حرا من أي ارتباط.