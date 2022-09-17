مونشنغلادباخ يشيد بإمكانيات بن سبعيني 

نشر الموقع الرسمي لفريق مونشنغلادباخ الألماني، اليوم السبت، عددا من الصور للدولي الجزائري رامي بن سبعيني عبر “تويتر”.

و اشاد الفريق الألماني كثيرا بمدافع “الخضر” بعد تسجيله هدفا جميلا جدا، وقال في حق ابن مدينة قسنطينة :”كرة غطس وحب من قبل لاعبنا الدولي الجزائري رامي بن سبعيني”.

كما اشار فريق غلادباخ إلى الفخر والاعتزاز بإمتلاك لاعب من طينة الكبار. واضعا إيموجي خاصة بالعلم الوطني الجزائري عبر الصفحة الرسمية له.

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