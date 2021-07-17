مونيا بن فغول تثير الجدل حول الصلاة بالأظافر الإصطناعية

عادت الممثلة ومقدمة البرامج الجزائرية، مونيا بن فغول، لإثارة الجدل مجددا، وهذه المرة بعد صورة نشرتها على ستوري حسابها بانستغرام.

وبدأت القصة عندما شاركت بن فغول صورة لها بعد أدائها لفريضة الصلاة، لتتلقى تعليقات حول صحة الوضوء بالأظافر الاصطناعية.

وردت مونيا على التعليقات قائلة: “عدم صحة الوضوء بالأظافر الاصطناعية لم يذكر في أي آية قرآنية أو حديث”.

وأضافت الفنانة: “وأنا شخصيا أشك في إن يغير طلاء الأظافر شيئا -بخصوص الوضوء-، وكل إنسان حر في غن يفعل ما يريد وعلى حسب نيته، وربي يهدي الجميع”.

وانتشرت صور مونيا بن فغول، بالحجاب، بقوة على مواقع التواصل الاجتماعي الأسبوع الماضي، بعدما ارتدته خلال زيارتها لمسجد الشيخ زايد بالإمارات العربية المتحدة.