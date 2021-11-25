مونيا بن فغول تعود إلى الجزائر بعد عدة أشهر قضتها بدبي

عادت الممثلة ومقدمة البرامج الجزائرية، مونيا بن فغول، إلى أرض الوطن، بعدما قضت فترة في دبي بالإمارات العربية.

وكانت الفنانة، قد تحدثت سابقا عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، عن إمكانية استقرارها في دبي.

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انتهاء صداقة مونيا بن فغول وأميرة ريا.. تمثيلية

وأحدثت كل من مونيا بن فغول، والمؤثرة ومصممة الأزياء، أميرة ريا، ضجة عر مواقع التواصل الاجتماعي قبل فترة. بعد تلميحهما بانتهاء علاقة الصداقة التي كانت تجمعهما.

وفي ردها على أسئلة متابعيها عبر خاصية الستوري على حسابها الرسمي انستغرام. حول علاقتها مع صديقتها مونيا بن فغول والتي استقبلتها مؤخرا في بيتها بدبي. كما قالت أميرة ريا “السؤال لي راه يتكرر وراح نجاوب جواب وأرجو انو الموضوع يتغلق والإشاعات لي كل يوم نسمع حاجة إجابتي ما تزيدوش تسقسوني على وحدة وسمها مونيا وشكرا”.

بعد أقل من ساعتين، ضربت مونيا بن فغول موعدا لجمهورها لمتابعة البث المباشر على حسابها انستغرام. قصد الحديث عن علاقتها بأميرة ريا.

في بادئ الأمر خرجت مونيا بن فغول بالبث المباشر لوحدها تحدثت فيه عن الإشاعات التي طالتها. جراء انتشار خبر انتهاء علاقتها بصديقتها أميرة ريا.

وفي ذات البث الذي تابعه أزيد من 68 ألف شخص، ظهرت أميرة ريا ومونيا بن فغول قائلتين أنها مجرد تمثيلية. كما صرحتا أن علاقتهما لم تنته وأرادتا صنع الحدث le buzz. حيث قالتا أن صنع الحدث سهل جدا.

وبمجرد أن أعلنتا أنها مجرد تمثيلية نزل متابعو البث المباشر الى 30 ألف. حيث عبر العديد من المعلقين على الخبر عبر مختلف صفحات مواقع التواصل الاجتماعي أنها استهزاء بالمتابعين. فيما قال آخرون أنهما أرادتا صنع الحدث ولم تجدا ما تفعلانه، فقامتا باختلاق إشاعة انتهاء صداقتهما. ليذهب آخرون بالقول إن من يصف نفسه بالمؤثر تكون منشوراته هادفة.

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