مونيا بن فغول: لم أُصرح أبدا بأنني أرفض الزواج مع جزائري

ضجت مواقع التواصل الإجتماعي، خلال الساعات الأخيرة، بتصريح للممثلة والإعلامية الجزائرية مونيا بن فغول.

وتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي، تصريحا لبن فغول، مفاده إنها ترفض الزواج بشاب جزائري وإنها تفضل الزواج بأجنبي.

وهو ما دفع الفنانة، للرد على هذه التصريحات، مؤكدة أن لا أساس لها من الصحة.

وكتبت بن فغول على صفحتها بانستغرام: “عندي سؤال، أين صرحت بهذا الكلام، ومتى، وأين”.

وأضافت الفنانة: “أنا في الأساس لم أسمع بهذا التصريح ولم أتحدث عنه”.

وكانت مونيا بن فغول، قد أثارت جدلا كبيرا خلال العام الماضي، بعد تصريحات لها حول الرجل الجزائري.

وأكدت بن فغول بعدها، بأنه قد تم إخراج كلامها عن صياغه، وإنها لم تقصد بكلامها كل الرجال الجزائريين.