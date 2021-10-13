مونية بن فغول: “لو كان التاتواج حلال لما تركت مكانا في جسمي فارغا”

عادت الفنانة الجزائرية المثيرة للجدل مونية بن فغول إلى للظهور من خلال خرجاتها الصادمة والتي تصنع جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.ونشرت مونية بن فغول فيديو عبر حسابها على موقع الانستغرام تظهر فيه جد سعيد بوضعها وشم بإستعمال تطبيق الفلتر.

ليقوم أحد متابيعيها أنه وفي حال كان التاتواج أي الوشم حلال هل تضعينه. فجاءت إجابتها جد صادمة وهي فرحة للغاية بالإجابة قائلة : “لو كان التاتواج حلالا لما تركت مكانا في جسمي فارغا”. كما واصلت عبر ذات الفيديو انها الرسوم التي تفضل طبعها على جسمها وشم “الخامسة” أي يد على ظهرها كما تحب رسم وشم إسم أمها مع الكثير من تواريخ الميلاد… إلخ.

رواد التواصل الإجتماعي إستنكروا الخرجة الأخيرة لمونية بن فغول معتبرين إياها سخرية لانها تفرق بين الحلال والحرام والارجح لها ان تستر نفسها. وسبق للفنانة أن أثارت جدلا واسعا بسبب تصريحاتها عبر الانستغرام فمرة تسب فئة الرجال الجزائريين معتبرة إياهم بالمكبوتين. وأخرى تصرح بأن لن تتزوج من جزائري مهما كان.