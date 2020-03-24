“مونيي” مفتاح انضمام “عطال” إلى “البياسجي”

كشفت مصادر صحفية فرنسية، أن البلجيكي “توماس مونيي”، في طريقه للرحيل عن “باريس سان جيرمان” في نهاية الموسم.

اللاعب البلجيكي في مفاوضات متقدمة مع “بروسيا دورتموند” لخلافة “أشرف حكيمي” الذي سيعود للنادي الملكي بعد نهاية فترة إعارته.

رحيل “مونيي” عن الفريق الفرنسي، يجعل إمكانية إنضمام عطال لنادي العاصمة الفرنسية كبيرة خاصة في ظل إعجاب “ليوناردو” بإمكانيات النجم الجزائري.

وكان نادي “باريس سان جيرمان” مهتما بخدمات “يوسف عطال”، في الميركاتو الماضي غير أن إصابته ورفض “نيس” بيعه حال دون انتقاله.