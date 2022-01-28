موهبة الخضر قريبا في أولمبيك ليون !

كشفت مصادر صحفية أن فريق أولمبيك ليون الفرنسي مُهتم بالتعاقد مع النجم الدولي الجزائري الشاب “آدم زرقان”.

موقع “ديزاد فووت” كشف أن خريج مدرسة أتلتيك بارادو قريب جدا من مُغادرة ناديه شارل لوروا البلجيكي باتجاه “لوال”.

وأضاف ذات الموقع أن “لوال” يود التعاقد مع موهبة الخضر لتعويض متوسط ميدانه البرازيلي، برونو غيماريش، القريب من التوقيع مع نيوكاسل الانجليزي.

وختم الموقع المذكور أن مسؤولين من إدارة لوال تواجدوا ببلجيكا سهرة أمس الخميس للتفاوض مع إدارة شارل لوروا.

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تحصل موهبة الخضر، مهدي زرقان، على إشادة وسائل الإعلام الفرنسية، بعد الأداء الذي قدمه خلال انتصار ناديه بوردو على رين، سهرة أمس الجمعة.

وأختير متوسط الميدان الصاعد، كثاني أحسن لاعبي فريقه من طرف جريدة “ليكيب“، بعلامة وصلت لـ6/10.

ونشط صاحب الـ21 عاما، على الرواق الأيمن، وقدم عرضا مُحترما لأبعد الحدود، قبل أن يتم تعويضه في الدقيقة الستين.

وأصبح الوافد الجديد للمنتخب الوطني، يشارك بصفة منتظمة مؤخرا، رفقة “لي جيروندان” بعد تعافيه من الإصابة التي عرقتله سابقا.

وكان جمال بلماضي، قد أكد مؤخرا، بأن زرقان سينال فرصته مع الخضر بداية من المبارتين القادمتين بكل تأكيد.

زرقان: اللعب في أوروبا أسهل من الكاميرون وهذا ما قاله لي بلماضي

كشف متوسط ميدان المنتخب الوطني ادم زرقان عن بعض التفاصيل التي خصت تجربته الإفريقية رفقة الخضر في كان الكاميرون.

وفي حواره لموقع “أش دي” البلجيكي قال زرقان “بصراحة، اللعب في أوروبا أسهل من الكاميرون وعانينا من صعوبة في التنفس هناك”. وأضاف “عملية الإحماء تتطلب جهدا كبيرا”.

كما تطرّق زرقان في حديثه لإجتماعه بالناخب الوطني جمال بلماضي في الكاميرون “بلماضي اجتمع معي على انفراد في الكاميرون وطالبني بمواصلة العمل لكسب مكانتي”.

يذكر أن خريج أكاديمية بارادو لم يشارك أي دقيقة منذ وضع أرجله على الأراضي الكاميرونية لخيارات المدرب بلماضي التكتيكية.

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