موهبة الوفاق قريب من مزاملة عطال وبوداوي !!

يرغب فريق “نيس” الفرنسي في التعاقد مع الموهبة الجزائرية لفريق وفاق سطيف “إسحاق بوصوف” خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

موقع “كووورة” العربي كشف أن إدارة “نيس” تحضر لتقديم عرض رسمي في الأيام القادمة للفريق السطايفي للظفر بخدمات اللاعب الملقب بمحرز الجديد.

صاحب ال18 ربيعا قدم مستويات رائعة هذا الموسم جعلت فريق نيس يصر على التعاقد معه للالتحاق بمواطنيه يوسف عطال وهشام بوداوي.

ويحظى موهبة وفاق سطيف، باهتمام العديد من الأندية الأوروبية والعربية، مثل رين الفرنسي، ولايبزج الألماني، والترجي التونسي، إلا أن نادي موناكو، يعد أكثر اقترانًا باسم اللاعب.