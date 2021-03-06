موهبة بايرن ميونخ يبدي عشقه لمحرز وحلمه بتقمص ألوان الخضر

كشف يونس آيت عامر، لاعب رديف نادي بايرن ميونخ الألماني عن حلمه في تقمص ألوان المنتخب الجزائري.

وصرح آيت عامر، في مقطع فيديو، نشره عبر مواقع التواصل الإجتماعي: “أنا يونس آيت عامر، جزائري وألماني الجنسية، ألعب لنادي بايرن ميونخ”.

وأضاف: “فريقي وصل إلى درجة الإحتراف، وآمل أن أتحصل على فرصة للعب مع المنتخب الجزائري يوما ما”.

وأردف يونس آيت عامر: “لاعبي المفضل هو رياض محرز، لأنني ألعب في نفس مركزه، ومنصبي المفضل هو جناح أيمن”.

يذكر أن نادي بارين ميونخ، أعلن الأسبوع الماضي، عن تجديد عقد يونس آيت عامر (17 عاما) مع رديف الفريق.