موهبة جديدة.. ياسمين صبري تكتب مسلسلها الجديد

كشفت النجمة المصرية، ياسمين صبري، عن مشاركتها في تأليف وكتابة سيناريو مسلسلها الجديد المقرر عرضه بموسم دراما رمضان 2022.

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وقالت “ياسمين” في تصريحات لدورية Harper’s Bazaar على هامش تواجدها بفعاليات مهرجان فينيسيا: “لم تكن لدي خبرة جيدة في العمل، وبدأت بالفعل أؤمن بكلام الناس بأني مجرد وجه جميل، وأنني شخصية محظوظة، وقلت لنفسي هذا صحيح”.

وأضافت الفنانة: “قدمت مسلسل في رمضان منذ عامين ولم أكن أهتم وكنت أقول الناس سيشاهدونني على أي حال، فلم أكن أركز حقا فيما أقدم”.

وتابعت: “أود البحث عن قصة جيدة، لأن بداخلي موهبة، ولهذا بحثت عن عمل جيد فلم أجد ولهذا ابتعدت العام الماضي، وهناك حقا مشكلة في إيجاد نص جيد، وهذا دفعني لأن أقوم بكتابة قصة مع مجموعة من الكتاب، ويمكنني القول أنني مؤلفة القصة”.

وأكدت ياسمين أن القصة مقتبسة عن أحداث واقعية، وقالت: “التأليف موهبة فنية لدي كنت أجهل وجودها”.

وأوضحت ياسمين: “أنا ممتنة جدا لجمالي، إلا أنني أمتلك العديد من الصفات الأخرى والجمال الداخلي لا يقل أهمية عن الجمال الخارجي، إنها طاقة وحيوية.. الشهرة جعلتني أدرك المكانة التي يوليها الأشخاص لي بناءً على المظهر الخارجي وهو ما دفعني للعمل على تطوير شخصيتي وبناء توازن حقيقي”.

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