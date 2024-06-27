موهبة جزائرية تفرض نفسها في الفريق الأول لنادي كوبنهاغن

تمكن لمهاجم ذو الأصول الجزائرية، أمين شياخة، من تسجيل أول هدف، مع فريق أكابر نادي كوبنهاغن الدانماركي، اليوم الخميس، على هامش مباراة الفريق الودية أمام سيلكبورغ الودية التحضيرية للموسم الكروي الجديد.

وإنتهت المباراة بين الفريقين، بتفوق نادي كوبنهاغن، بهدف دون مقابل، من تسجيل المهاجم، شياخة، الذي سجل هدفا في الدقيقة 61 من الشوط الثاني، بعد دقائق من دخوله كبديل في هذه المواجهة.

وهو الهدف الأول للمهاجم صاحب 18 ربيعا ذو الأصول الجزائرية، في مسيرته الإحترافية، بعد أن قررت إدارة الفريق، ترقيته إلى الفريق الأول، لإجراء التحضيرات الصيفية بصفوفه.

بعد تألقه اللافت مع فريق كوبنهاغن لأقل من 18 سنة، حيث بصم اللاعب خلال 35 مباراة مع أصاغر كوبنهاغن، في كل المنافسات على تسجيل 29 هدفا وتقديم 3 تمريرات حاسمة.

وللإشارة، سبق للمهاجم أمين شياخة، أن أظهر إنتمائه إلى الجزائر، بعد أن نشر شهر أفريل الماضي، عبر حسابه الشخصي على منصة “أنستغرام”، صورة عبر خاصية “ستوري” لواقي الساقين الخاص به. يحمل علم الجزائر، وأرفقه أيضا بالراية الوطنية، في إشارة منه إلى رغبته في الالتحاق بالخضر.

ويعد شيخة، من مواليد 12 مارس 2006، من أبرز المواهب الصاعدة في الدنمارك. حيث يتنبأ له المتتبعون بمستقبل كبير في عالم الساحرة المستديرة.