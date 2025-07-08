موهبة جزائرية تلتحق بنادي برشلونة  

ضمّ نادي برشلونة الإسباني اللاعب الواعد صاحب الأصول الجزائرية، لوفرو شلفي، البالغ من العمر 18 عامًا، قادمًا من نادي كوستوسيا NK Kustosija الكرواتي.

وأكد الصحفي الموثوق في سوق الانتقالات، فابريزيو رومانو، أن الصفقة قد أبرمت بنجاح، وسينضم اللاعب قريبًا إلى صفوف الفريق الرديف لـ “البرصا”. في انتظار اندماجه التام في النادي.

من جهتها نشرت صحيفة “أونز مونديال الخبر مؤكدةً أن الموهبة الذي يحمل الجنسيتين الجزائرية والكرواتية تكوّن في مدرسة دينامو زغرب، ويعَدُّ من أبرز المواهب في جيله. إذ يتمتع برؤية ممتازة في وسط الميدان وقدرة عالية على صناعة اللعب.

ويحمل اللاعب الجنسية الجزائرية من جهة والدته، والكرواتية من جهة والده، وقد مثّل منتخب كرواتيا لأقل من 19 سنة.

ورغم اهتمام عدة أندية إنجليزية بخدماته، اختار شلفي، مشروع “لاماسيا”، بالنظر إلى أنه يفتح له الأبواب لفرصة مثالية تسهم في تطوره الكروي.

وينتظر اللاعب الواعد بداية مرحلة التأقلم داخل المركز التدريبي للنادي الكتالوني، إذ سيخضع لرقابة فنية دقيقة، في وقت لا يستبعد صعوده سريعًا إلى الفريق الأو.

وذلك في ظل الأزمة المالية الخانقة التي يعيشها فريق الرئيس خوان لابورتا، إذ يعَدّ هذا التعاقد جزءًا من سياسة استباقية واضحة، تهدف إلى اقتناص المواهب قبل بروزها، وهو ما قد يجعل من شلفي، إحدى صفقات الصيف الواعدة في كتالونيا.