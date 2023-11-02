موهبة جزائرية محل صراع كبرى الأندية الأوروبية

كشفت العديد من التقارير الإعلامية الأوروبية، اليوم الخميس، عن دخول اللاعب الموهبة صاحب الأصول الجزائرية ذو الـ17 سنة في نادي شامروك روفز الإيرلندي ناج رازي، إهتمام أندية ريال مدريد المان سيتي وأرسنال للتعاقد مع اللاعب.

وحسب تقرير لموقع “sport.fr” الفرنسي، فإن اللاعب ذو الأصول الجزائرية من والدته، دخل إهتمامات أندية ريال وأتلتيكو مدريد، بالإضافة لأرسنال، والمان سيتي للتعاقد مع اللاعب الموهبة.

كما أكدت العديد من التقارير، أن هذه الأندية تراقب مستويات اللاعب منذ فترة، بعد تألقه في كأس أمم أوروبا للشباب الصيف الماضي، بالإضافة لبروزه مع فريقه بشكل لافت هذا الموسم.

وفي سياق متصل، كشفت موقع “العربي الجديد“، أن اللاعب ناجي رازي وافق على تمثيل الفئات الشابة للخضر في الاستحقاقات المقبلة، وينتظر فقط انطلاق منافسة دولية أو قارية لتسجيل ظهوره الأول مع المنتخب الوطني.

كما أشار ذات المصدر، أنه كان من المفترض أن يلعب ناجي رازي لأول مرة بقميص منتخب الجزائر في بطولة كأس أمم أفريقيا لأقل من 17 عاماً شهر أفريل الماضي، لكن ناديه رفض التخلي عن خدماته.