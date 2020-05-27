موهبة فرانكوجزائرية تشعل الصراع بين فالنسيا وآسي ميلان

الرياضة
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موهبة فرانكوجزائرية تشعل الصراع بين فالنسيا وآسي ميلان
بقلم كريم.تيغرمت

يتواجد الفرانكو جزائري، بلال بن خاديم، لاعب نادي سان تيتيان الفرنسي، محل اهتمام عديد الأندية الأوروبية، أبرزها ناديي فالنسيا الإسباني، وآسي ميلان الإيطالي.

وحسب إذاعة “أر أم سي” الفرنسية، فإن بلال بن خاديم، يتواجد ضمن مخططات آسي ميلان الإيطالي، في الميركاتو الصيفي المقبل.

ومن جهتها دخلت إدارة نادي فالنسيا الإسباني، في محادثات مع محيط الموهبة الفرانكو جزائرية، أملا في للإستفادة من خدماته، بالإضافة لنادي نيس الفرنسي.

ولا يمانع مسؤولو سان تيتيان في بيع عقد موهبتهم الصاعدة، الذي ينتهي صيف 2022، في حال تلقيهم لعرض مناسب.

يذكر أن متوسط الميدان الهجومي، بلال بن خاديم (19 عاما)، من أب جزائري، وأم مغربية، شارك هذا الموسم في 6 مباريات رفقة سان تيتيان، كما سبق له المشاركة رفقة منتخب فرنسا لأقل من (18 عاما)، في 7 مباريات.


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