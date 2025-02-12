موهبة ليفركوزن على رادار “الفاف”

تواصل الاتحادية الجزائرية لكرة القدم “الفاف” مجهوداتها في التواصل مع المواهب الجزائرية الناشطة في الخارج، من أجل إقناعها بتمثيل المنتخبات الوطنية في المستقبل القريب.

ونشر المسؤول الأول في لجنة التنقيب عن المواهب الجزائرية الناشطة في الخارج على مستوى “الفاف”، محسن حيمور، عبر حساباته الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي، صورة تجمعه مع متوسط ميدان نادي باير ليفركوزن الألماني، في الفئات الشبانية، ريان زيدان، تحسباً لإقناعه بتمثيل الفئات الشابة للمنتخبات الوطنية.

وكتب، محسن حيمور، في منشوره: “من المهم الاقتراب من اللاعبين الشباب ذوي الأصول الجزائرية الذين ينشطون في أوروبا ومقابلتهم في بداية مسيرتهم”.

وأضاف: “ريان زيدان (16 سنة)، لاعب في باير ليفركوزن. نأمل أن يصل يومًا ما إلى المستوى الذي يسمح له بتمثيل الجزائر”.

وتأتي هذه الخطوة لتؤكد اهتمام الاتحادية الجزائرية لكرة القدم الفعلي بالعصافير النادرة لضمان حملها قميص الخضر. وتدعيم الفئات الشبانية التي من شأنها أن تكون الخزان وأساس المنتخب الأول.

للإشارة، ريان زيدان من مواليد ألمانيا، لوالدين جزائريين، و بإمكانه تمثيل الفئات السنية للمنتخب الوطني، في حال تلقيه استدعاء من “الفاف”.