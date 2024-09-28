موهبة مولودية الجزائر سابقا يقود النادي الإفريقي لفوز عريض

قاد موهبة مولودية الجزائر سابقا، عبد المالك قلالش فريقه النادي الإفريقي لفوز عريض بثلاثية نظيفة أمام نادي القوافل الرياضية بقفصة.

وسجل عبد المالك قلالش الهدف الثالث في الدقيقة 89 بطريقة رائعة، فمن المباراة التي جرت ضمن الجولة الثالثة من منافسة الدوري التونسي.

كما سجل الثنائية الأخيرة كل من بلال ايت مالك و حمدي العبيدي.

للإشارة، انتقل قلالش اللاعب السابق لفريق رديف مولودية الجزائر إلى النادي الإفريقية خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية على شكل إعارة مع أحقية الشراء.

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