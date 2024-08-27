موهبة مولودية الجزائر ينتقل إلى النادي الإفريقي

كشفت إدارة مولودية الجزائر عن انتقال الموهبة عبد المالك قلالش إلى النادي الإفريقي التونسي على سبيل الإعارة.

وقالت الإدارة إنها سمحت للاعب بالانتقال إلى النادي العريق التونسي على شكل إعارة مع إمكانية شراء العقد.

و ذكرت إدارة الفريق العاصمي أن اللاعب لا يزال مرتبطا بعقد مع المولودية يمتد إلى 3 سنوات.

و يملك قلالش إمكانات هائلة، حيث يطلق عليه العديد من عشاق الفريق العاصمي لقب “بيرلو المولودية” بالنظر إلى طريقة لعبه التي تشبه أسلوب الأسطورة الإيطالي.