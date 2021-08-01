مويز: “بن رحمة كان ينتظر هذه اللحظة منذ أكثر من عام” !

أشاد “دافيد مويز” مدرب “وست هام” بالنجم الجزائري “سعيد بن رحمة“، الذي قاد فريقه لتحقيق الفوز أمام ناديه السابق “برينتفورد” بهدف عالمي من خارج منطقة الجزاء ليؤكد الجزائري أنه عازم على تقديم موسم كبير.

وقال “مويز” في تصريحاته: “بن رحمة كان رائعا في المباراة، لقد كان بانتظار هذه اللحظة منذ أكثر من عام، كما أنه تدرب كثيرا على تسجيل مثل الأهداف وفي كل مرة الحظ كان يعانده قبل أن يسجل في شباك فريقه السابق”.

وأضاف: “سجل أيضا أمام سلتيك في المباراة الماضية، لدينا أمل كبير في أن يحقق هذا الموسم مبتغاه سواء بتسجيل الأهداف أو بالتمريرات الحاسمة، نريد منافسة بين اللاعبين ونتمنى أن يقدم الجميع مستويات كبيرة هذا الموسم”.