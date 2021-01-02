مويز: ” بن رحمة لعب جماعيا اليوم وقدم آداء رائعا”

أشاد المدرب الاسكتلندي لفريق ويست هام دافيد مويز باللاعب الدولي الجزائري سعيد بن رحمة خلال مواجهة فريقه أمس أمام إيفرتون.

وتحدث مويز عن آداء سعيد بن رحمة في مباراة الأمس التي فاز فيها فريق ويست هام بنتيجة 1-0 أمام إيفرتون قائلا:

“تلقيت العديد من الاسئلة بخصوص سعيد بن رحمة اليوم.. بالنسبة لي تميز باللعب الجماعي اليوم، بالرغم من أنه لاعب يتمتع كثيرا بالمهارات الفردية”.

واضاف: “”أنا أريد لاعبين جماعيين، وأعتقد أن بن حمة توفرت فيه هذه الصفات اليوم أمام إيفرتون .. لقد لعبا جيدا اليوم، وأتمنى أن يتطور أكثر”.