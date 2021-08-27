مويز :”بن رحمة لم يكن مُدركا لأمر مهم”

أشاد دافيد مويز، مدرب نادي ويست هام، بالدولي الجزائري سعيد بن رحمة، مُحييا المُستويات المميزة التي قدمها منذ بداية الموسم الجاري في البريميرليغ الإنجليزية، من خلال تسجيل هدفين وتقديم نفس العدد من التمريرات الحاسمة في مُبارتين. وأكد التقني الأسكتلندي بأن مُحارب الصحراء يسير في الطريق الصحيح لفرض نفسه بشكل دائم مع “الهامرز”.

وصرّح الرجل الأول في الطاقم الفني للفريق اللندني :”بن رحمة لم يكن مُدركا بأنه جزء من الفريق ومن مشروعه، وإستغرق موسما كاملا من أجل التأقلم مع أجواء البريميرليغ، ومع بقية عناصر التشكيلة، ووجد معالمه فيها”.

وواصل في نفس السياق :”سعيد وقع على أرقاما مميزة عندما كان مع برينتفورد، ونحن ننتظر منه نفس الآداء سواء من حيث التهديف أو تقديم التمريرات الحاسمة، وقد بدأ في الوصول لهذا المبتغى في الأيام الماضية”.

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