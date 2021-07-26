مويز يدعم بن رحمة ويُوجه له رسالة مباشرة

أبدى “دافيد مويز” مدرب “وست هام”، عن إعجابه بأداء النجم الجزائري “سعيد بن رحمة” في أول مباراتين وديتين خاضهما الفريق الإنجليزي، مؤكدا أنه يسعى لإعادة بن رحمة لمستواه المعهود والذي ظهر به في آخر جولات البريميرليغ الموسم الماضي.

وقال “مويز” في تصريحات صحفية: “في الموسم الجديد، أريد أن يعود بن رحمة لمستواه المعهود والذي ظهر به في آخر جولات البريميرليغ الموسم الماضي، لقد كان بحاجة لبعض الوقت من أجل التأقلم مع طريقة لعبنا والأمور تسير في شكل جيد”.

يذكر أن النجم الجزائري سجل هدفا رائعا وكان ممررا حاسما في مباراة “وست هام” أمام “سلتيك” الأسكتلندي في إطار تحضيرات الهامرز للموسم الجديد.