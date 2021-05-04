مويز يشيد بـ “بن رحمة” ويطالبه بالعمل أكثر !

الرياضة
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مويز يشيد بـ “بن رحمة” ويطالبه بالعمل أكثر !
بقلم أمير بهلول

أشاد “دافيد مويز” مدرب “وست هام” بالنجم الجزائري “سعيد بن رحمة”، الذي قدم سهرة أمس الإثنين أحد أفضل مبارياته مع “الهامرز”.

وقال “مويز” في تصريحات صحفية: “بن رحمة قدم مباراة جيدة وعليه أن يبقى في هذا النسق والأداء مستقبلا”.

وأضاف: “النجاح في أول موسم في البريميرليغ ليس أمرا سهلا، ولهذا فإن الأمر يتطلب بعض الوقت”.

وتابع: “هو يساعد الفريق بطريقته وهو لاعب مهم بالنسبة لنا”.

في حين ختم كلامه: “4 مباريات تفصلنا عن نهاية الموسم، علينا أن نؤمن بأنفسنا وأن نواصل التألق حتى نتأهل للتشامبينز ليغ”.


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